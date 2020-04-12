Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
- РИА Новости
По её словам, для оценки эффекта от принятых мер нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней.
«Почему я говорю об этих днях, 14—16 апреля: они могут быть для нас неким критерием — выходим мы всё-таки (на плато. — RT) или мы будем ещё какое-то время подрастать», — цитирует её РИА Новости.
При этом, по её словам, оценить эффект разобщения населения можно будет к 30 апреля.
Также Голикова заявила, что «не делала бы сейчас никаких преждевременных выводов» о возможности продления ограничений в стране после 30 апреля.
«Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации», — отметила она.
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
В России за сутки выявили 2186 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах.