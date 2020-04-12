Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявила, что 14—16 апреля можно будет понять, выходит Россия на плато заболеваемости коронавирусом либо же продолжится рост числа заражённых.
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
  • РИА Новости

По её словам, для оценки эффекта от принятых мер нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. 

«Почему я говорю об этих днях, 14—16 апреля: они могут быть для нас неким критерием — выходим мы всё-таки (на плато. — RT) или мы будем ещё какое-то время подрастать», — цитирует её РИА Новости.

При этом, по её словам, оценить эффект разобщения населения можно будет к 30 апреля.

Также Голикова заявила, что «не делала бы сейчас никаких преждевременных выводов» о возможности продления ограничений в стране после 30 апреля. 

«Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации», — отметила она.

Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции. 

В России за сутки выявили 2186 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах.

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