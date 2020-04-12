Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявила, что 14—16 апреля можно будет понять, выходит Россия на плато заболеваемости коронавирусом либо же продолжится рост числа заражённых.

По её словам, для оценки эффекта от принятых мер нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней.

«Почему я говорю об этих днях, 14—16 апреля: они могут быть для нас неким критерием — выходим мы всё-таки (на плато. — RT) или мы будем ещё какое-то время подрастать», — цитирует её РИА Новости.

При этом, по её словам, оценить эффект разобщения населения можно будет к 30 апреля.

Также Голикова заявила, что «не делала бы сейчас никаких преждевременных выводов» о возможности продления ограничений в стране после 30 апреля.

«Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации», — отметила она.

Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.

В России за сутки выявили 2186 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах.