Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи
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- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — 2186 в 52 регионах», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба.
Всего в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах.
За сутки в России умерли 24 пациента с коронавирусом, всего скончались 130 человек.
Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 1,6 млн.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больницы в Москве работают в авральном режиме из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.