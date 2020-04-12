Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 2186 в 52 регионах.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — 2186 в 52 регионах», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба.

Всего в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах.

За сутки в России умерли 24 пациента с коронавирусом, всего скончались 130 человек.

Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 1,6 млн.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больницы в Москве работают в авральном режиме из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.