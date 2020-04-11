Песков: московские больницы работают в авральном режиме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больницы в Москве работают в авральном режиме из-за распространения коронавируса COVID-19.

«Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряжённо, в героическом, авральном режиме», — приводит ТАСС слова Пескова в эфире Первого канала.

Он отметил, что ситуация в Москве и Санкт-Петербурге очень напряжённая из-за растущего числа заболевших.

«Мы все держим кулаки за наших врачей, мы все восхищаемся их героизмом и надеемся, что им удастся справиться», — добавил он.

Ранее Дмитрий Песков высказался о ситуации с празднованием Дня Победы и проведением парада на фоне обстоятельств, возникших из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.