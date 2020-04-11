В Кремле оценили ситуацию с празднованием Дня Победы

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о ситуации с празднованием Дня Победы и проведением парада на фоне обстоятельств, возникших из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Кремле оценили ситуацию с празднованием Дня Победы
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Как он заявил в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале, парад Победы, а также празднование Дня Победы состоится.

«По состоянию на сегодня никаких решений о переносе праздничных мероприятий — парада Победы, «Бессмертного полка» — не принималось», — сказал он.

По его словам, решения по данному вопросу будут приниматься позже «с учётом того, как будет развиваться ситуация». 

«Но я вам могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно», — подчеркнул Песков.

Вместе с этим он указал, что не знает, «будет это 9 мая или позже, но будет обязательно».

В марте Песков заявлял, что возможность отмены парада Победы в Москве в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято.

Ранее ФАН писало, что организаторы акции «Бессмертный полк» рассматривают разные варианты проведения мероприятия, в том числе онлайн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить