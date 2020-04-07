Организаторы «Бессмертного полка» рассматривают разные варианты проведения акции

Организаторы акции «Бессмертный полк» рассматривают разные варианты проведения мероприятия, в том числе онлайн.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Окончательно определить формат планируется к 15—20 апреля.

«Думаю, всё это безобразие, эта болезнь, которая упала на всю страну, на весь мир, пройдёт, и мы всё это проведём. Потому что 75 лет Победы — это очень большое и значимое мероприятие в нашей стране», — заявил глава администрации муниципального округа Лисий нос Санкт-Петербурга, член Совета общественной организации «Бессмертный полк» Сергей Сафронов на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Он выразил надежду, что ситуация с коронавирусом к маю стабилизируется.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие роты почётного караула и сводного военного оркестра Центрального военного округа провели в Тавде персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны Семёна Благинина.