Военнослужащие ЦВО провели персональный парад для ветерана Благинина
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Участники мероприятия показали плац-концерт и прошли торжественным маршем. Также были задействованы юнармейцы Тавды и парадные расчёты ГУ ФСИН по Свердловской области.
Мини-парады для маломобильных ветеранов состоятся во многих населённых пунктах в ЦВО по инициативе командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина.
Ранее ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кужильный в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о Параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.