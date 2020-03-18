Военнослужащие ЦВО провели персональный парад для ветерана Благинина

Военнослужащие роты почётного караула и сводного военного оркестра Центрального военного округа провели в Тавде персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны Семёна Благинина.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Участники мероприятия показали плац-концерт и прошли торжественным маршем. Также были задействованы юнармейцы Тавды и парадные расчёты ГУ ФСИН по Свердловской области.

Мини-парады для маломобильных ветеранов состоятся во многих населённых пунктах в ЦВО по инициативе командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кужильный в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о Параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.