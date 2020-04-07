Беспалова рассказала о значении празднования Дня Победы

Сопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы» Татьяна Беспалова рассказала о значении празднования 9 Мая.

По её словам, празднование Дня Победы имеет особое политическое и историческое значение, особенно в условиях, когда на Западе пытаются переписать историю.

«Мы, по сути, имеем масштабные войны памяти, войны с памятниками и фальсификацию мировой истории», — цитирует Беспалову ФАН.

Ранее kp.ru сообщал, что в Пензе состоялось торжественное награждение медалями в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.