Беспалова рассказала о значении празднования Дня Победы
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- АГН «Москва»
По её словам, празднование Дня Победы имеет особое политическое и историческое значение, особенно в условиях, когда на Западе пытаются переписать историю.
«Мы, по сути, имеем масштабные войны памяти, войны с памятниками и фальсификацию мировой истории», — цитирует Беспалову ФАН.
Ранее kp.ru сообщал, что в Пензе состоялось торжественное награждение медалями в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.