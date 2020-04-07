Беспалова рассказала о значении празднования Дня Победы

Короткая ссылка
Сопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы» Татьяна Беспалова рассказала о значении празднования 9 Мая.
Беспалова рассказала о значении празднования Дня Победы
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

По её словам, празднование Дня Победы имеет особое политическое и историческое значение, особенно в условиях, когда на Западе пытаются переписать историю.

«Мы, по сути, имеем масштабные войны памяти, войны с памятниками и фальсификацию мировой истории», — цитирует Беспалову ФАН.

Ранее kp.ru сообщал, что в Пензе состоялось торжественное награждение медалями в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить