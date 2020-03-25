В Кремле оценили возможность отмены парада Победы

Возможность отмены парада Победы в Москве в связи с коронавирусом обсуждается, решение пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопрос, безусловно, обсуждается. Пока никаких решений не принималось. Подготовка продолжается», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Песков подчеркнул, что необходимо быть гибкими и сделать всё, чтобы и отдать должное памяти героизму народа, и не подвергать опасности здоровье граждан.

Ранее сообщалось, что центральная церемония в Берлине по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны отменена.

По последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.