Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей

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Борьба с распространением коронавирусной инфекции является первостепенной задачей, самое главное — защитить граждан и экономику. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по противодействию COVID-19.
Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей
  • РИА Новости

«Распространение коронавирусной инфекции — это, конечно, серьёзное испытание, через которое проходит и Россия, и весь мир, и самое главное для нас сегодня — это защитить граждан нашей страны и нашу экономику», — сказал он.

Как отметил Мишустин, правительство продолжает принимать меры по борьбе с распространением инфекции.

«Борьба с коронавирусной инфекцией — это, конечно, наша первостепенная задача сегодня. Все мы делаем всё возможное, чтобы сдержать распространение вируса, российские врачи круглосуточно борются за жизни и здоровье заболевших, работают, не жалея себя. Волонтёры сегодня помогают людям, которым трудно позаботиться о себе. Большой вклад вносят и граждане, которые соблюдают режим самоизоляции и все предписания органов власти», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами обратился к гражданам, призвав «непременно выдержать» режим самоизоляции, поскольку «выбора сейчас нет».

Как заявлял Мишустин, Россия из-за коронавируса недополучит большой объём доходов, что станет серьёзным ударом по бюджету. 

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