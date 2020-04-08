Путин обратился к россиянам с призывом выдержать режим самоизоляции

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Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами по коронавирусу обратился к гражданам, призвав «непременно выдержать» режим самоизоляции, поскольку «выбора сейчас нет».
Путин обратился к россиянам с призывом выдержать режим самоизоляции
  • РИА Новости

«Хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем», — сказал Путин.

Он отметил, что для большинства граждан постоянно находиться в четырёх стенах — «муторно и тошно».

«Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать», — добавил президент.

По словам главы государства, от дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого необходимо достичь.

Он также заявил, что предстоящие недели станут определяющими для развития ситуации с COVID-19, подчеркнув, что страна победит «коронавирусную заразу».

Стенограмма совещания размещена на сайте Кремля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса не закончится быстро, в связи с чем придётся пережить тяжёлые времена

В середине марта Путин призывал граждан с пониманием отнестись к предпринимаемым властями из-за коронавируса мерам. 

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