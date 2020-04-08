Путин обратился к россиянам с призывом выдержать режим самоизоляции
- РИА Новости
«Хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем», — сказал Путин.
Он отметил, что для большинства граждан постоянно находиться в четырёх стенах — «муторно и тошно».
«Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать», — добавил президент.
По словам главы государства, от дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого необходимо достичь.
Он также заявил, что предстоящие недели станут определяющими для развития ситуации с COVID-19, подчеркнув, что страна победит «коронавирусную заразу».
Стенограмма совещания размещена на сайте Кремля.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса не закончится быстро, в связи с чем придётся пережить тяжёлые времена.
В середине марта Путин призывал граждан с пониманием отнестись к предпринимаемым властями из-за коронавируса мерам.