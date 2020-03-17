Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам по коронавирусу

Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.

Как подчеркнул глава государства, меры по борьбе с коронавирусом обязательны «к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчинённости».

«Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жёсткий контроль. Я прошу и граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием. Сейчас просто незаменима, востребована наша солидарность, собранность, ответственность и дисциплина, готовность поддержать друг друга. Те качества, которые позволяли нам преодолевать любые трудности, как это принято в большой хорошей семье. Нам, очевидно, сейчас нужно наладить работу совместно, на всех уровнях, вместе нужно решать эту задачу, проявить особую заботу о пожилых людях, пожилых родителях, о детях. Сделать всё, чтобы максимально их защитить», — сказал он.

В ходе совещания Путин также отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в России находится под контролем.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на 17 марта в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом.

С 16 марта из-за ситуации с коронавирусом в Москве запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников.

RT вёл прямую трансляцию.