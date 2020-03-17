Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам по коронавирусу
- РИА Новости
Как подчеркнул глава государства, меры по борьбе с коронавирусом обязательны «к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчинённости».
«Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жёсткий контроль. Я прошу и граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием. Сейчас просто незаменима, востребована наша солидарность, собранность, ответственность и дисциплина, готовность поддержать друг друга. Те качества, которые позволяли нам преодолевать любые трудности, как это принято в большой хорошей семье. Нам, очевидно, сейчас нужно наладить работу совместно, на всех уровнях, вместе нужно решать эту задачу, проявить особую заботу о пожилых людях, пожилых родителях, о детях. Сделать всё, чтобы максимально их защитить», — сказал он.
В ходе совещания Путин также отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в России находится под контролем.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на 17 марта в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом.
С 16 марта из-за ситуации с коронавирусом в Москве запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников.