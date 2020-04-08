Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что ближайшие две-три недели будут определяющими в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы России, недавно он провёл встречу со специалистами-эпидемиологами, в рамках которой обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране.

«Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой, а он говорит о том, что самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели», — отметил он.

Как добавил президент, данный период времени потребует предельной концентрации всех имеющихся ресурсов, а также строгого выполнения рекомендаций медиков относительно поведения в условиях пандемии коронавируса.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы привлечь эпидемиологов в медицинские организации для защиты медперсонала от коронавирусной инфекции COVID-19.

8 апреля вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавируса в России.

Согласно последним данным, количество случаев заражения инфекцией COVID-19 в России достигло 8672 — болезнь выявлена в 81 регионе страны. Подробнее о распространении вируса можно узнать с помощью карты RT.