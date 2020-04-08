Вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавируса в России.

По его мнению, картина пандемии COVID-19 в России даёт основания полагать, что постепенно число заражённых в стране начнёт снижаться, и сейчас ситуация с коронавирусом развивается достаточно безболезненно.

«Есть основания думать, что в основном эпидемия будет к маю ликвидирована», — отметил Анатолий Альштейн в беседе с ФАН.

Он отметил, что эпидемия «течёт очень по-разному в разных странах».

Ранее врач-эпидемиолог Тимур Пестерев в беседе с URA.RU прокомментировал рост числа больных коронавирусом в России.