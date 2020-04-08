Вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавируса в России.
Вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
  • РИА Новости

По его мнению, картина пандемии COVID-19 в России даёт основания полагать, что постепенно число заражённых в стране начнёт снижаться, и сейчас ситуация с коронавирусом развивается достаточно безболезненно. 

«Есть основания думать, что в основном эпидемия будет к маю ликвидирована», — отметил Анатолий Альштейн в беседе с ФАН.

Он отметил, что эпидемия «течёт очень по-разному в разных странах».

Ранее врач-эпидемиолог Тимур Пестерев в беседе с URA.RU прокомментировал рост числа больных коронавирусом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить