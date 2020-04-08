Мишустин призвал не допускать распространения коронавируса в больницах

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Российский премьер Михаил Мишустин призвал регионы привлечь эпидемиологов в медицинские организации для защиты медперсонала от коронавирусной инфекции COVID-19.
Мишустин призвал не допускать распространения коронавируса в больницах
  • РИА Новости

Мишустин отметил, что в настоящий момент основная нагрузка — у медицинских работников, которые каждый день сталкиваются с риском заражения коронавирусом.

«Хочу обратиться к эпидемиологам, которые контролируют соблюдение мер безопасности в медицинских организациях, где развёрнуты или разворачиваются инфекционные койки. Обращаю внимание регионов: это ваши полномочия», — заявил премьер.

Он отметил, что необходимо привлечь таких специалистов «из в том числе санитарно-курортных организаций, из санаториев, которые временно не работают».

Мишустин призвал «все регионы активно использовать этот ресурс, чтобы не допускать внутрибольничного распространения инфекции». 

Ранее в крымском городе Армянск больница прекратила выписку и приём больных из-за выявления пациента с подозрением на COVID-19.

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