В Крыму закрыли больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус

В крымском городе Армянск больница прекратила выписку и приём больных из-за выявления пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

«Мы ещё подтверждение не получили, но на процентов 90, скорее всего, тест будет положительный», — цитирует РИА Новости Аксёнова.

Он рассказал, что «женщина вернулась из Москвы, работала в Москве», а «её брат с гипертоническим кризом попал в армянскую больницу».

«Он контактировал максимально с больными, врачами», — заявил глава региона.

Он отметил, что в настоящий момент «под угрозой нахождения на карантине вся больница Армянска», а также добавил, что «больница прекратила выписку и приём больных».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 1175 случаев заражения коронавирусом.

Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 8672 случая COVID-19.