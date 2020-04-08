В Крыму закрыли больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус
- Reuters
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
«Мы ещё подтверждение не получили, но на процентов 90, скорее всего, тест будет положительный», — цитирует РИА Новости Аксёнова.
Он рассказал, что «женщина вернулась из Москвы, работала в Москве», а «её брат с гипертоническим кризом попал в армянскую больницу».
«Он контактировал максимально с больными, врачами», — заявил глава региона.
Он отметил, что в настоящий момент «под угрозой нахождения на карантине вся больница Армянска», а также добавил, что «больница прекратила выписку и приём больных».
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 1175 случаев заражения коронавирусом.
Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 8672 случая COVID-19.