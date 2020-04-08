Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

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Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с губернаторами.
Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Как отметил глава государства, режим самоизоляции и его испытания надо непременно выдержать, от дисциплины и ответственности зависит перелом в борьбе с инфекцией, которого нужно достичь.

«Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем», — сказал Путин.

По его словам, ближайшие 2—3 недели станут определяющими в ситуации с распространением COVID-19.

Стенограмма совещания опубликована пресс-службой Кремля.

7 апреля Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростым этапом в жизни страны, отметив необходимость действовать грамотно, чтобы преодолеть вирус с минимальными потерями. 

Как заявляла глава ФМБА Вероника Скворцова, до выхода на плато в ситуации с COVID-19 в России ещё около 14 дней

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