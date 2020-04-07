Скворцова дала прогноз, когда ситуация с коронавирусом выйдет на плато
- РИА Новости
«Если мы будем также рационально себя вести, это касается всего населения — от детей до старших возрастных групп, — если мы при этом будем увеличивать объёмы тестирования, скрининговых диагностических тестов… то в этом случае, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией», — сказала она.
По её словам, после этого Россия какое-то время продержится на плато и пойдёт в обратную сторону.
«Сколько времени мы поднимались на плато, столько же мы будем опускаться с него», — добавила она.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 — непростой этап в жизни России.
Как отметил президент, если действовать грамотно, страна преодолеет коронавирус с минимальными потерями.
Он также сказал, что пик эпидемии ещё не пройден.