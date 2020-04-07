Скворцова дала прогноз, когда ситуация с коронавирусом выйдет на плато

Короткая ссылка
До выхода на плато в ситуации с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 10-14 дней. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
Скворцова дала прогноз, когда ситуация с коронавирусом выйдет на плато
  • РИА Новости

«Если мы будем также рационально себя вести, это касается всего населения — от детей до старших возрастных групп, — если мы при этом будем увеличивать объёмы тестирования, скрининговых диагностических тестов… то в этом случае, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией», — сказала она.

По её словам, после этого Россия какое-то время продержится на плато и пойдёт в обратную сторону.     

«Сколько времени мы поднимались на плато, столько же мы будем опускаться с него», — добавила она.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 — непростой этап в жизни России.

Как отметил президент, если действовать грамотно, страна преодолеет коронавирус с минимальными потерями. 

Он также сказал, что пик эпидемии ещё не пройден

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить