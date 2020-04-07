Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден

Пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 ещё не пройден, нужно учиться на чужих ошибках, а не на своих, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. И вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», — сказал глава государства.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин также отмечал, что пик заболеваемости коронавирусом к настоящему времени не пройден.

Как заявляли в правительстве, Россия готова к новой экономической реальности из-за ситуации с COVID-19.

В начале апреля в Кремле отмечали, что любые прогнозы по ситуации с распространением вируса в России могут носить примерный характер.