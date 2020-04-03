Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России пока не пройден

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России к настоящему времени не пройден.
Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России пока не пройден
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению COVID-19.

«Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию», — цитирует главу правительства Интерфакс.

По его словам, кабмин делает всё, чтобы затормозить распространение вируса. 

Он призвал федеральные органы власти и глав регионов обратить внимание на то, что больницы должны быть полностью готовы к приёму пациентов с коронавирусом. 

«В плане оборудования, лекарств, медицинских изделий», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.

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