Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России пока не пройден
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- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению COVID-19.
«Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию», — цитирует главу правительства Интерфакс.
По его словам, кабмин делает всё, чтобы затормозить распространение вируса.
Он призвал федеральные органы власти и глав регионов обратить внимание на то, что больницы должны быть полностью готовы к приёму пациентов с коронавирусом.
«В плане оборудования, лекарств, медицинских изделий», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.