В Кремле оценили прогнозы относительно пика эпидемии коронавируса

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы относительно ситуации с распространением коронавируса в России.
В Кремле оценили прогнозы относительно пика эпидемии коронавируса
  • © Christophe Gateau/dpa
  • globallookpress.com

«Пока любые прогнозы в данном случае могут носить такой примерный характер», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, многое зависит от эффективности принимаемых мер, в частности речь идёт о режиме самоизоляции.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация может меняться «весьма и весьма быстро».

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров указал, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели.

Как отметил специалист, окончания вспышки стоит ожидать примерно через 10—12 недель после этого.

Вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя RT слова Никифорова, подчеркнул, что сложно сказать, когда наступит пик болезни. 

Он также заявил, что эпидемия должна закончиться к лету. 

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