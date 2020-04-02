Вирусолог оценил прогноз срока окончания вспышки коронавируса в России
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«Когда наступит пик болезни с уверенностью сказать сложно. Нужно учитывать соблюдение населением карантинных правил и особенности распространяемого вируса. Поэтому чётко утверждать, что пик будет на следующей неделе я бы не стал», — сказал Альтштейн.
Эксперт отметил, что эпидемия должна закончиться в летнее время года.
«Я думаю, что она уйдёт в мае, во второй половине мая. Очень вероятно, что ближе к лету», — считает вирусолог.
Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров в эфире Первого канала заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели.
По его словам, окончание вспышки — примерно через 10—12 недель после этого.