Вирусолог оценил прогноз срока окончания вспышки коронавируса в России

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с RT оценил сообщения о том, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели.
Вирусолог оценил прогноз срока окончания вспышки коронавируса в России
  • © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

«Когда наступит пик болезни с уверенностью сказать сложно. Нужно учитывать соблюдение населением карантинных правил и особенности распространяемого вируса. Поэтому чётко утверждать, что пик будет на следующей неделе я бы не стал», — сказал Альтштейн.

Эксперт отметил, что эпидемия должна закончиться в летнее время года.

«Я думаю, что она уйдёт в мае, во второй половине мая. Очень вероятно, что ближе к лету», — считает вирусолог.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров в эфире Первого канала заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели.

По его словам, окончание вспышки — примерно через 10—12 недель после этого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить