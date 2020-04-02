В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

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Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 в России может завершиться к лету.

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — приводит его слова ТАСС.

При этом Никифоров заявил, что пик распространения COVID-19 на территории России пока не пройден. По его мнению, пик будет достигнут «как минимум в середине следующей недели».

Ранее сообщалось, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией в России достигло 2777.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что меры, принимаемые в России, помогут не допустить европейский сценарий распространения коронавируса.

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