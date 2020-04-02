В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — приводит его слова ТАСС.
При этом Никифоров заявил, что пик распространения COVID-19 на территории России пока не пройден. По его мнению, пик будет достигнут «как минимум в середине следующей недели».
Ранее сообщалось, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией в России достигло 2777.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что меры, принимаемые в России, помогут не допустить европейский сценарий распространения коронавируса.