В России за сутки от коронавируса умерли семь человек

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В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.
В России за сутки от коронавируса умерли семь человек
  • РИА Новости

«За сутки зарегистрировано семь летальных случаев: Москва — пять, Московская область — один, Псковская область — один. За весь период — 24», — говорится в сообщении штаба.

Общее количество заражённых в России достигло 2777.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

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