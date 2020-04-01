В России за сутки от коронавируса умерли семь человек
- РИА Новости
«За сутки зарегистрировано семь летальных случаев: Москва — пять, Московская область — один, Псковская область — один. За весь период — 24», — говорится в сообщении штаба.
Общее количество заражённых в России достигло 2777.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.