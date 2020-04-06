Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»

Россия готова к новой экономической реальности из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.

«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства», — заявил он в программе на телеканале «Россия 1».

По словам Силуанова, резервов хватит для того, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете.

«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — сказал глава Минфина.

В марте Силуанов сообщил, что российских резервов хватит, чтобы выполнять все обязательства в условиях низких цен на нефть в течение минимум шести лет.

В свою очередь экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с Newinform дал прогноз по ситуации в российской экономике.