Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»
«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства», — заявил он в программе на телеканале «Россия 1».
По словам Силуанова, резервов хватит для того, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете.
«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — сказал глава Минфина.
В марте Силуанов сообщил, что российских резервов хватит, чтобы выполнять все обязательства в условиях низких цен на нефть в течение минимум шести лет.
В свою очередь экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с Newinform дал прогноз по ситуации в российской экономике.