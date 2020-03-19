Силуанов оценил запас прочности экономики России
- РИА Новости
«Запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов нам хватит как минимум на шесть лет», — цитирует главу Минфина РИА Новости.
По его словам, нет никаких поводов говорить об изменении порядка выплат по первоочередным обязательствам (зарплаты, пенсии, пособия).
Силуанов заверил, что они будут выполняться в полном объёме.
Ранее сообщалось, что правительство и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.