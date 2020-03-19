Силуанов оценил запас прочности экономики России

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Накопленных Россией резервов хватит, чтобы выполнять все обязательства в условиях низких цен на нефть в течение минимум шести лет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».
Силуанов оценил запас прочности экономики России
  • РИА Новости

«Запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов нам хватит как минимум на шесть лет», — цитирует главу Минфина РИА Новости.

По его словам, нет никаких поводов говорить об изменении порядка выплат по первоочередным обязательствам (зарплаты, пенсии, пособия).

Силуанов заверил, что они будут выполняться в полном объёме.

Ранее сообщалось, что правительство и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.

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