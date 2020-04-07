Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 43 регионах России

В 43 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Впервые диагноз поставлен в Республике Карачаево-Черкесия.

За сутки в России выявлено 1154 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 7497.

Министерство здравоохранения России в связи с пандемией рекомендовало работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми во время работы. Национальный союз защиты прав потребителей также попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом.