В России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски
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- РИА Новости
«Союз просит поручить Минпромторгу и Роспотребнадзору дать соответствующие предписания торговле об обязательном обеспечении всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками. И перчатки, и маски должны раздаваться при входе в торговые объекты, сотрудники магазинов должны следить за их обязательным использованием покупателями», — сказал РИА Новости председатель союза Павел Шапкин.
Как считают в союзе, каждый потребитель имеет право на безопасность.
«Это одно из базовых международных признанных прав потребителей», — подчеркнул Шапкин.
По его мнению, такие требования необходимо установить навсегда.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил то, как предприятия столицы отнеслись к ограничительным мерам, принятым из-за коронавирусной инфекции COVID-19.