В России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски

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Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
В России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Союз просит поручить Минпромторгу и Роспотребнадзору дать соответствующие предписания торговле об обязательном обеспечении всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками. И перчатки, и маски должны раздаваться при входе в торговые объекты, сотрудники магазинов должны следить за их обязательным использованием покупателями», — сказал РИА Новости председатель союза Павел Шапкин.

Как считают в союзе, каждый потребитель имеет право на безопасность.

«Это одно из базовых международных признанных прав потребителей», — подчеркнул Шапкин.

По его мнению, такие требования необходимо установить навсегда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил то, как предприятия столицы отнеслись к ограничительным мерам, принятым из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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