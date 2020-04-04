Собянин оценил отношение предприятий Москвы к мерам против COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил то, как предприятия столицы отнеслись к ограничительным мерам, принятым из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Как отметил градоначальник в своём личном блоге, большинство московских предприятий ответственно относятся к соблюдению соответствующих мер.

«Спасибо руководителям предприятий, большинство очень ответственно и с полным пониманием относятся к этой задаче. Чем быстрее мы справимся с коронавирусом, тем быстрее вернёмся к нормальной работе», — отметил он.

Собянин указал, что большая часть предприятий города продолжает работать, часть людей отправлена в отпуска, часть переведена на режим дистанционной работы.

Ранее власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции.