Власти рассказали о схеме получения кодов для перемещения по Москве
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- РИА Новости
«Выдача таких кодов может проводиться онлайн — через личный кабинет на портале mos.ru. В этом случае он представляет собой комбинацию букв и цифр, которую можно сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать», — цитирует РИА Новости Лысенко.
Ранее сообщалось, что для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
В столице с 30 марта введён домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве выявлено 3357 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 27 человек умерли.
4 апреля стало известно, что правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.