Власти рассказали о схеме получения кодов для перемещения по Москве

Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что выдавать коды для перемещения по Москве могут через портал mos.ru, также код можно получить по телефону.

«Выдача таких кодов может проводиться онлайн — через личный кабинет на портале mos.ru. В этом случае он представляет собой комбинацию букв и цифр, которую можно сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать», — цитирует РИА Новости Лысенко.

Ранее сообщалось, что для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.

В столице с 30 марта введён домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве выявлено 3357 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 27 человек умерли.

4 апреля стало известно, что правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.