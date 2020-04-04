Власти рассказали о схеме получения кодов для перемещения по Москве

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Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что выдавать коды для перемещения по Москве могут через портал mos.ru, также код можно получить по телефону.
Власти рассказали о схеме получения кодов для перемещения по Москве
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Выдача таких кодов может проводиться онлайн — через личный кабинет на портале mos.ru. В этом случае он представляет собой комбинацию букв и цифр, которую можно сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать», — цитирует РИА Новости Лысенко.

Ранее сообщалось, что для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.

В столице с 30 марта введён домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве выявлено 3357 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 27 человек умерли.

4 апреля стало известно, что правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.

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