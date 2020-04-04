Правительство выделило более 242 млн рублей «Волонтёрам-медикам»

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Правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.
Правительство выделило более 242 млн рублей «Волонтёрам-медикам»
  • АГН «Москва»

«Выделить Росмолодёжи из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 242 273,7 тыс. рублей... на проведение мероприятий по организации помощи гражданам России в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что «Волонтёры-медики» обязаны обеспечить работу оперативных штабов в 85 субъектах России, задействовав 15 тыс. добровольцев.

В результате 200 тыс. граждан старше 60 лет должны получить адресную помощь на дому.

Ранее в Челябинске рассказали URA.RU об участии предпринимателей в работе волонтёрского штаба, который во время карантина доставляет пожилым и маломобильным гражданам продукты и лекарства.

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