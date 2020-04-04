В Челябинске рассказали о работе волонтёрского штаба

Короткая ссылка
В Челябинске рассказали об участии предпринимателей в работе волонтёрского штаба, который во время карантина доставляет пожилым и маломобильным гражданам продукты и лекарства.
В Челябинске рассказали о работе волонтёрского штаба
  • © Юлия Маклакова
  • РИА Новости

По словам регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Ольги Чижовой, к работе штаба стали присоединяться предприниматели. В частности, свои услуги движению предложила предприниматель-флорист.

«Она стала собирать букеты, и мы развозим их по адресам, вместе с продуктами. Пожилые люди воспринимают цветы с большой благодарностью, даже со слезами. Мы очень надеемся, что к нашему движению присоединятся и другие предприниматели, которые могли бы передавать подарки», — отметила Чижова в беседе с URA.RU.

По её мнению, во время карантина очень важно порадовать пожилых людей, вынужденных оставаться дома.

Уточняется, что всего в региональном движении «Волонтёры-медики» состоит 560 человек, из них 147 участвуют в акции помощи пожилым людям и маломобильным гражданам.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что студенты Сочинского государственного университета 1 апреля запустили волонтёрский проект «Море помощи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить