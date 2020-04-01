Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.

Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, мэрия Москвы выпустит соответствующее постановление.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.

В Москве с 30 марта введён домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице 1226 заражённых коронавирусом, шесть человек скончались.