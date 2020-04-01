Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

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Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, мэрия Москвы выпустит соответствующее постановление.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.

В Москве с 30 марта введён домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице 1226 заражённых коронавирусом, шесть человек скончались.

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