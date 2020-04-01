В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

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Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, гражданам, находящимся на карантине, выдаётся техническое средство или предлагается закрытая ссылка на приложение.

«Это позволит обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса», — сказал Лысенко.

30 марта сообщалось, что в Москве более 500 человек, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, оставили проходить лечение на дому. У большинства молодых людей заболевание проходит в лёгкой форме. Как отмечается, обязательным условием для прохождения лечения от коронавируса на дому будет круглосуточная отправка данных геолокации.

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