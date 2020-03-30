В Москве 500 пациентов с коронавирусом лечатся на дому

В Москве более 500 человек, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, оставили проходить лечение на дому. Об этом в эфире Первого канала заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что у большинства молодых людей заболевание проходит в лёгкой форме.

«У нас уже более 500 человек оставили на лечении на дому, большинство из них соблюдают карантин и все меры предосторожности», — цитирует её Интерфакс.

Также она заявила, что обязательным условием для прохождения лечения от коронавируса на дому будет круглосуточная отправка данных геолокации.

Кроме того, заммэра заявила об улучшении ситуации с самоизоляцией в Москве.

Всего заразившихся в Москве — 1226 человек.