В мэрии заявили об улучшении ситуации с самоизоляцией в Москве
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Она сообщила, что 29 марта «был принят указ и в силу этого указа ограничены случаи, при которых человек в режиме самоизоляции может покидать свой дом».
«И мы видим, что ситуация существенно улучшилась», — цитирует ТАСС Ракову.
Ранее власти Москвы объявили, что с 30 марта из-за пандемии коронавируса в столице вводится домашний режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.