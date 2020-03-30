В мэрии заявили об улучшении ситуации с самоизоляцией в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что ситуация с самоизоляцией москвичей с целью профилактики распространения в столице коронавирусной инфекции COVID-19 существенно улучшилась.

Она сообщила, что 29 марта «был принят указ и в силу этого указа ограничены случаи, при которых человек в режиме самоизоляции может покидать свой дом».

«И мы видим, что ситуация существенно улучшилась», — цитирует ТАСС Ракову.

Ранее власти Москвы объявили, что с 30 марта из-за пандемии коронавируса в столице вводится домашний режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.