В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции
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- РИА Новости
Отмечается, что согласно документу гражданам предписано не покидать места проживания (пребывания),
Исключение составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.
Также под ограничения не попадают случаи следования к месту работы, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, выгула домашних животных.
В Москве с 30 марта ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.
Позднее российский премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в столице и Подмосковье.