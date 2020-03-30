В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции

Короткая ссылка
Для всех жителей Санкт-Петербурга до 5 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление правительства города.
В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Отмечается, что согласно документу гражданам предписано не покидать места проживания (пребывания),

Исключение составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Также под ограничения не попадают случаи следования к месту работы, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, выгула домашних животных.

В Москве с 30 марта ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

Позднее российский премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в столице и Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить