В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции

Для всех жителей Санкт-Петербурга до 5 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление правительства города.

Отмечается, что согласно документу гражданам предписано не покидать места проживания (пребывания),

Исключение составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Также под ограничения не попадают случаи следования к месту работы, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, выгула домашних животных.

В Москве с 30 марта ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

Позднее российский премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в столице и Подмосковье.