Путин назвал оправданными ограничения в Москве из-за коронавируса
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- РИА Новости
«В Москве и Московской области для жителей введён режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправданна и необходима для огромной многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса», — цитирует Интерфакс российского лидера.
Об этом он сказал в ходе совещания с полпредами президента в федеральных округах.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что московский мэр Сергей Собянин согласовывал с президентом меры по предупреждению распространения коронавируса в столице.
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в Московской области.
Также стало известно, что ещё ряд регионов вводят режим изоляции для всех граждан. В частности, об этом заявили в Калининградской, Мурманской, Вологодской областях.