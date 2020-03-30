Путин назвал оправданными ограничения в Москве из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин прокомментировал введённые в Москве и Подмосковье ограничительные меры.

«В Москве и Московской области для жителей введён режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправданна и необходима для огромной многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса», — цитирует Интерфакс российского лидера.

Об этом он сказал в ходе совещания с полпредами президента в федеральных округах.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что московский мэр Сергей Собянин согласовывал с президентом меры по предупреждению распространения коронавируса в столице.

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в Московской области.

Также стало известно, что ещё ряд регионов вводят режим изоляции для всех граждан. В частности, об этом заявили в Калининградской, Мурманской, Вологодской областях.