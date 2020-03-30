Собянин согласовал меры по коронавирусу в Москве с Путиным
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- РИА Новости
Как пояснил представитель Кремля, любой глава региона Российской Федерации в подобной ситуации «находится в тесной координации и с федеральными властями, и тем более с главой государства».
«Тем более Сергей Семёнович возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом и осуществляет межрегиональную координацию», — сказал он журналистам.
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в Москве и Московской области.
По данным на 30 марта, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом.