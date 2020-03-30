Собянин согласовал меры по коронавирусу в Москве с Путиным

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Московский мэр Сергей Собянин согласовывал с президентом России Владимиром Путиным меры по предупреждению распространения коронавируса в столице, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Собянин согласовал меры по коронавирусу в Москве с Путиным
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как пояснил представитель Кремля, любой глава региона Российской Федерации в подобной ситуации «находится в тесной координации и с федеральными властями, и тем более с главой государства».

«Тем более Сергей Семёнович возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом и осуществляет межрегиональную координацию», — сказал он журналистам.

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в Москве и Московской области.

По данным на 30 марта, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом.

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