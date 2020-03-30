Мишустин призвал регионы изучить московские меры по коронавирусу

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в Москве и Московской области для снижения риска распространения коронавируса.
Мишустин призвал регионы изучить московские меры по коронавирусу
  • АГН «Москва»

«Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег (из Москвы и Московской области. — RT) и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, его слова приводит ТАСС.

Ранее премьер отметил, что меры, принимаемые в Москве и Московской области для снижения риска распространения коронавируса, являются логичным продолжением политики российского президента и правительства по борьбе с COVID-19.

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

Также в Мурманской области сообщили о переходе на режим самоизоляции.

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