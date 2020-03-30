Мишустин оценил принятые в Москве меры в связи с коронавирусом

Меры, принимаемые в Москве и Московской области для снижения риска распространения коронавируса, являются логичным продолжением политики российского президента и правительства по борьбе с COVID-19, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Шаги, которые там (в этих регионах. — RT) предпринимаются, — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», — цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее стало известно, что в Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

Также в Мурманской области сообщили о переходе на режим самоизоляции.