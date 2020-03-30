Мишустин оценил принятые в Москве меры в связи с коронавирусом
- АГН «Москва»
«Шаги, которые там (в этих регионах. — RT) предпринимаются, — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», — цитирует Мишустина ТАСС.
Ранее стало известно, что в Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.
Также в Мурманской области сообщили о переходе на режим самоизоляции.