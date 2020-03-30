В Мурманской области сообщили о переходе на режим самоизоляции

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В Мурманской области сообщили о переходе на режим самоизоляции, режим «сидим дома» распространяется на всех жителей региона. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
В Мурманской области сообщили о переходе на режим самоизоляции
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«С 12:00 30 марта режим «сидим дома» распространяется на всех граждан. Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Сделаны исключения для людей, которые выходят на работу (если не перешли на удалённый режим), выходят за продуктами или лекарствами, выносят мусор, обращаются за экстренной помощью в больницу или выгуливают животных.

Ранее стало известно, что в Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

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