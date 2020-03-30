В Кремле оценили введённые в Москве ограничения из-за коронавируса

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал введённые в Москве ограничения из-за распространения коронавируса.
В Кремле оценили введённые в Москве ограничения из-за коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Меры, которые принимают власти Москвы, власти Подмосковья, и меры, собственно, которые рекомендованы всем остальным регионам Российской Федерации, абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом и задачам по обеспечению эпидемиологической безопасности людей», — сказал Песков.

Он отметил, что всё это делается в интересах людей.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 30 марта в столице вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

Также стало известно, что в Калининградской области с 31 марта вводится режим самоизоляции для всех граждан.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в Москве и Московской области для снижения риска распространения коронавируса.

За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

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