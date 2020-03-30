В Липецкой области вводят режим всеобщей самоизоляции

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о введении режима всеобщей самоизоляции в регионе.
В Липецкой области вводят режим всеобщей самоизоляции
  • Липецк / © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщается на странице администрации области в Facebook.

Отмечается, что жителям региона запрещается без крайней необходимости выходить на улицу вне зависимости от их возраста.

При этом уточняется, что можно покидать квартиру при необходимости ходить на работу, при обращении за медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от места проживания, а также для того чтобы вынести мусор.

В Москве с 30 марта ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

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