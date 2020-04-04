Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«На данный момент её внедрение не требуется, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно», — цитирует РИА Новости Лысенко.

По его словам, система может заработать при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации и росте числа нарушений домашнего режима.

«Она может заработать после подписания соответствующего нормативного акта правительства Москвы», — добавил Лысенко.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении административной ответственности за несоблюдение требований режима повышенной готовности в столице, в частности самоизоляции. Нарушителям грозит штраф в размере 4 тыс. рублей, при повторном игнорировании предписаний — 5 тыс. рублей. При этом для должностных и юридических лиц санкции будут значительно жёстче — до 500 тыс. рублей. Ограничения продлятся до 1 мая.