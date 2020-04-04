Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
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- РИА Новости
«На данный момент её внедрение не требуется, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно», — цитирует РИА Новости Лысенко.
По его словам, система может заработать при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации и росте числа нарушений домашнего режима.
«Она может заработать после подписания соответствующего нормативного акта правительства Москвы», — добавил Лысенко.
2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении административной ответственности за несоблюдение требований режима повышенной готовности в столице, в частности самоизоляции. Нарушителям грозит штраф в размере 4 тыс. рублей, при повторном игнорировании предписаний — 5 тыс. рублей. При этом для должностных и юридических лиц санкции будут значительно жёстче — до 500 тыс. рублей. Ограничения продлятся до 1 мая.