Минздрав призвал работодателей выдавать работникам перчатки и маски

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Министерство здравоохранения России в связи с пандемией рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми во время работы.
Минздрав призвал работодателей выдавать работникам перчатки и маски
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Например, к таким работникам относятся продавцы магазинов, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МВД или МФЦ.

Они должны носить маски и перчатки, регулярно обрабатывать руки антисептиком.

«Напоминаем, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путём через бытовые предметы», — добавили в Минздраве.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.

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