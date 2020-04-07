Путин назвал непростым этапом для России ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
«В этой непростой, но не безнадёжной совершенно ситуации, если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдём этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями», — заявил президент.
Ранее Путин отметил, что пик эпидемии коронавируса пока не пройден и нужно учиться на чужих ошибках, а не на своих.
Согласно данным на 7 апреля, в России зафиксировано 7497 случаев заражения COVID-19, 494 человека выздоровели, 58 — умерли.
Больше всего случаев заболевания выявлено в Москве — 5181, Подмосковье — 454, а также Санкт-Петербурге — 295.