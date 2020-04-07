Путин назвал непростым этапом для России ситуацию с коронавирусом

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 является непростым этапом в жизни России, но если действовать грамотно, страна преодолеет коронавирус с минимальными потерями. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания.
Путин назвал непростым этапом для России ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

«В этой непростой, но не безнадёжной совершенно ситуации, если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдём этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями», — заявил президент.

Ранее Путин отметил, что пик эпидемии коронавируса пока не пройден и нужно учиться на чужих ошибках, а не на своих. 

Согласно данным на 7 апреля, в России зафиксировано 7497 случаев заражения COVID-19, 494 человека выздоровели, 58 — умерли.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Москве — 5181, Подмосковье — 454, а также Санкт-Петербурге — 295. 

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