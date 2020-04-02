Собянин заявил, что пандемия коронавируса не закончится быстро

Пандемия коронавируса не закончится быстро, придётся пережить тяжёлые времена. Об этом говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина.

«Опасность распространения COVID-19 — уже не теория. Это наша реальность. Есть тяжелобольные и умершие от этой болезни. Главный удар приходится по пожилым, но болезнь не щадит людей всех возрастов», — отметил он.

Как указал Собянин, «пандемия не закончится быстро».

«Надо набраться терпения и мужества. Нам придётся пережить тяжёлые времена», — подчеркнул мэр города.

Он указал, что власти будут делать всё «возможное и невозможное», чтобы побороть беду, чтобы как можно меньше москвичей пострадали от коронавируса.

Собянин объявил, что все ограничения в Москве, которые были введены из-за коронавируса, продлеваются до 1 мая.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в столице нет необходимости вводить пропускной режим на период самоизоляции.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам отметил, что в Москве, несмотря на принимаемые меры, пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом.

По состоянию на 2 апреля в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них в Москве — 2475.