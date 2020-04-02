Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в городе, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В том числе до 1 мая запрещено проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, следует из указа мэра.

Собянин напомнил, что рестораны, спортивные клубы и «аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена», останутся закрытыми.

Ранее Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Например, за нарушение гражданами режима повышенной готовности предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей.