Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве до 1 мая
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В том числе до 1 мая запрещено проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, следует из указа мэра.
Собянин напомнил, что рестораны, спортивные клубы и «аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена», останутся закрытыми.
Ранее Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Например, за нарушение гражданами режима повышенной готовности предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей.