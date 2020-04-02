Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Согласно документу, за нарушение гражданами режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей.

Повторное нарушение гражданами режима самоизоляции в условиях коронавируса в Москве влечёт до 5 тыс. рублей штрафа.

1 апреля депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.

Закон также регламентирует применение городской системы видеонаблюдения для выявления нарушителей обязательного карантина или режима самоизоляции.