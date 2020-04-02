Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом

В Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом. Об этом в обращении к россиянам заявил российский президент Владимир Путин.

Как отметил глава государства, Россия — очень большая страна с разной плотностью населения.

«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.

По состоянию на 2 апреля в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них в Москве — 2475.

Как заявляли в оперативном штабе по Москве, около половины от общего числа (595) новых случаев COVID-19 в столице — это люди моложе 45 лет.